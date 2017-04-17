Хьюстон, США, 17 апреля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» на своем паркете переиграл «Оклахому-Сити Тандер» в первом матче ¼ финала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча, прошедшая 16 апреля в Хьюстоне, завершилась со счетом 118:87.

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Героем матча в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, набравший 37 очков. У «Тандер» 22 очка в активе Рассела Уэстбрука.

Таким образом, «Хьюстон» в серии с «Оклахомой» до четырех побед повел со счетом 1:0. Второй матч между этими командами состоится 20 апреля в Хьюстоне.

НБА. Плей-офф. ¼ финала. Первый матч

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13).

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