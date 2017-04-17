Донецк, 17 апреля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.

За прошедшие сутки украинские войска 20 раз нарушили режим тишины в ДНР, в ЛНР соблюдается режим прекращения огня, сообщают донецкие и луганские СМИ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По данным Народной милиции ЛНР, в регионе соблюдается режим тишины.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что «ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет предпосылки к стабилизации».

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 20 раз. Под огнем оказались восемь населенных пунктов.

По данным другой стороны, два солдата ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 22 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Широкино, Павлополя, Гнутово, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Катериновки, Новоалександровки, Зайцево, Мириновского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Украины с 2014 года продолжается военный конфликт между ополчением независимых республик и ВСУ.

Конфликт начался после проведения 11 мая 2014 года референдума в Донбассе о независимости. По результатам референдума республики объявили об отделении от Украины.

Для подавления протестов в Донбассе Киев послал регулярную армию, к боевым действиям подключились также национальные радикалы из так называемых добровольческих батальонов.

В 2017 году конфликт обострился, украинская армия перешла в активное наступление на позиции войск республик. Параллельно радикалы оккупировали пути сообщения между ДНР и ЛНР и Украиной, объявив о блокаде Донбасса.

В марте Служба национальной безопасности и обороны Украины приняла решение о запрете грузоперевозок между независимыми республиками и Украиной, тем самым объявив блокаду Донбасса на государственном уровне.