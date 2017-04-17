Оренбург, 17 апреля, 2017, 09:56 — ИА Регнум.



Наталья Хомутова Тротуар перед домом № 31 по ул. Советской вдоль торгового ряда

Администрация Оренбурга объявила аукцион на восстановление плитки на главной улице города — Советской. На реанимация тротуаров и дорожек из городского бюджета готовы потрать около 10 млн рублей.

Согласно сведениям, указанным на портале госзакупок ремонтные работы должны начать уже в апреле. Площадь, на которой заменят плитку, составит 7703 квадратных метра. В частности, в апреле отремонтируют 1 тыс. квадратов, в мае, июне, июле по 2 тыс. квадратов, а в августе — 703 квадратных метра.