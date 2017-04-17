Астана, 17 апреля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. ЧС природного характера местного масштаба — так охарактеризовала ситуацию, сложившуюся в Карагандинской области пресс-служба акима (губернатора) региона.

Клод Моне. Паводок

«В связи с тем что из-за паводка была нарушена жизнедеятельность отдельных населенных пунктов Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Абайского районов, акимы этих районов приняли решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба», — говорится в распространенном сообщении.

Эвакуированы 137 жителей села Чкалово и все жители села Садовое — 308 человек. Всего пострадали уже 9 сел региона. Еще в трех сохраняется угроза подтопления.

Как сообщается на сайте акимата Карагандинской области, в зоне особого внимания находятся населенные пункты Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Абайского, Шетского и Осакаровского районов.

Накануне черезвычайное положение было объявлено в Актюбинске (Актобе).По словам специалистов РГП «Казводхоз», похожее наводнение ранее происходило в 1998 году, но сейчас уровень воды в ряде рек превысил исторические отметки.

«По Илеку прибыло 210 кубометров воды. Это на много превысило все прогнозы Кагидромет. Жаман Каргала прогнозировали 155, но сегодня она дает 260 кубов. Это нерегулируемая талая вода, которая течет со всей степи в город. Это природные катаклизмы», — сообщил директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Бекзат Наметов.

По состоянию на 16 апреля из опасной зоны были эвакуированы 734 человека.

Еще раньше пострадали несколько районов Акмолинской области. В частности, образовалась течь в защитной земляной дамбе в районе города Атбасара.

«Ситуация напряженная, под угрозой размыва может оказаться сама дамба. К тому же дождь и штормовой ветер до 30 метров в секунду», — сообщил 15 апреля заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

14 апреля, в селе Жалтырколь Акмолинской области талые воды затопили воинскую часть №44 813 Минобороны Казахстана. Тогда же из-за критического повышения уровня воды в реке Кызылсу было эвакуированонаселение села Ленинского (186 человек) в Акмолинской области.