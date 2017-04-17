Москва, 17 апреля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают постепенный откат от недавних максимумов вблизи 57 долларов за баррель Brent. По итогам укороченной из-за Пасхи недели цена приблизилась в район 55,50. Сейчас картина рынка выглядит противоречивой, поскольку котировки энергоносителей столкнулись с воздействием ряда противоположных факторов, считает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

ptra Нефть

«Во-первых, в Штатах продолжает набирать обороты сланцевая добыча. По итогам прошлой недели число активных нефтяных платформ в США продолжило расти — Baker Hughes сообщила об увеличении показателя еще на 11 единиц до 683. С мая 2016 года, когда число вышек находилось на минимумах, показатель демонстрирует более чем двукратное увеличение.

Во-вторых, продление «венских договоренностей» по сокращению добычи странами ОПЕК+ не получило особого внимания рынка. Становится очевидно, что-либо основной позитив от этого был отыгран в прошлом году, либо игроки постепенно теряют веру в способность картеля оказывать влияние на рынки», — пояснил Мельников.

По его мнению, «противовесом данным факторам выступает геополитика. Рост напряженности на Ближнем Востоке, а также обострение отношений США и КНДР будут оказывать повышательное давление на котировки Brent и WTI на этой неделе».

«Третий фактор может перевесить остальные, и что в ближайшее время Brent может попытаться восстановиться к 56 долларам за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 апреля цены на нефть снижаются в первый день рабочей недели, отыгрывая опубликованные 14 апреля данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,84% — до $55,42 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,81% — до $52,75.