Пекин, 17 апреля, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Командование ВМС НОАК опубликовало заявление, в котором были раскрыты детали недавней спасательной операции, в ходе которой удалось предотвратить захват нефтеналивного танкера ALHEERA, следовавшего под флагом Панамы.

Petr Kratochvil Пиратский флаг

Неизвестные попытались захватить коммерческое судно 15 апреля. Экипаж фрегата «Хэнъян», входящего в состав 25-й конвойной флотилии ВМС НОАК получил запрос о помощи примерно в 21:30 по пекинскому времени, пишет «Наньцзао жибао».

Сразу после получения сигнала фрегат направился к танкеру ALHEERA, который к тому времени пытались захватить пятеро неизвестных. С «Хэньяна» вылетел вертолет, который спустя час приземлился на палубе ALHEERA.

Военный вертолет отпугнул преступников, которые немедленно покинули заданный квадрат. После того, как военнослужащие НОАК удостоверились в безопасности на коммерческом судне, вертолет вернулся на базу.

Танкер ALHEERA продолжил движение в сопровождении китайских военных кораблей. Китай с 2008 года регулярно направляет корабли ВМС НОАК в воды Аденского залива для сопровождения коммерческих судов. За последние 5 лет китайские моряки сопроводили более 6 тыс. грузовых кораблей, а также предотвратили захват 60 китайских и иностранных судов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, суда сопровождения Военно-морского флота Народно-освободительной армии КНР освободили корабль полинезийского государства Тувалу, захваченный пиратами в Аденском заливе в воскресенье 9 апреля