Москва, 17 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Лицензии двух страховых компаний — на страхование ОСАГО и перестрахование — отозваны Банком России, сообщили 17 апреля в пресс-службе регулятора.

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО «Розничное и корпоративное страхование» (Ярославль).

«Отозвать лицензию от 07.11.2016 ОС No 0473−03 на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» общества с ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное страхование», — сообщается в приказе от 14 апреля.

Решение принято «в связи с отказом страховой компании от осуществления деятельности страхования ОСАГО владельцев транспортных средств». Соответствующее заявление было написано 19 декабря 2016 года.

Также отозвана лицензия на осуществление перестрахования ООО «Строительная Страховая Группа» (Москва) — также в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Заявление No 1325/16 было написано 27 декабря 2016 года.

«Отозвать лицензию от 08.10.2015 ПС No 3857 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Строительная Страховая Группа», — говорится в сообщении регулятора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2017 года Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у страховой медицинской компании «Милосердие и благополучие» — в связи с тем, что компания добровольно отказалась от деятельности страхователя.