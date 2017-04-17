Банк России отозвал лицензии двух страховых компаний
Москва, 17 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум.
Лицензии двух страховых компаний — на страхование ОСАГО и перестрахование — отозваны Банком России, сообщили 17 апреля в пресс-службе регулятора.
Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО «Розничное и корпоративное страхование» (Ярославль).
«Отозвать лицензию
Решение принято «в связи с отказом страховой компании от осуществления деятельности страхования ОСАГО владельцев транспортных средств». Соответствующее заявление было написано 19 декабря 2016 года.
Также отозвана лицензия на осуществление перестрахования ООО «Строительная Страховая Группа» (Москва) — также в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Заявление No 1325/16 было написано 27 декабря 2016 года.
«Отозвать лицензию
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2017 года Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у страховой медицинской компании «Милосердие и благополучие» — в связи с тем, что компания добровольно отказалась от деятельности страхователя.