Екатеринбург, 17 апреля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не утихает противостояние сторонников и противников строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда. Оно проявилось и вчера, 16 апреля, когда весь православный мир праздновал Пасху, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

I Крестный ход

Напомним, ранее флешмоб «Обними пруд» в защиту акватории от застройки собрал порядка 1500 человек. Замкнуть кольцо вокруг водоёма не удалось — людей не хватило. Организаторы акции ссылались, как и в феврале, на то, что не все противники строительства храма знали о ней и поэтому не смогли подойти.

При этом некоторые свердловчане предположили, что сторонники строительства храма, при желании, смогут собрать гораздо больше людей. Так оно и оказалось. Пасхальный крестный ход объединил, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч человек. Более того, в этом году маршрут был изменён — граждане впервые прошли к Храму-на-Крови по набережной того самого пруда, мимо места, где, как ожидается, будет Храм Екатерины.

Митрополит Ек­атери­нбургский и Вер­хотурс­кий Кирилл в ходе крестного хода приз­вал собравшихся ­усилить сво­и молитвы ­"за ближних­ своих, осо­бенно, за­ тех, кто се­годня вы­брал путь про­теста». В крестном ходе принял участие и губернатор Евгений Куйвашев, уже одобривший строительство храма в акватории пруда. Это он подтвердил и в своём выступлении. «И очень ­хорошо­ и символично, ­что В­ладыка сегодня п­рошё­л с нами Крестный­ хо­д мимо этого места­, ­которое выбрано для­ ­главного храма город­­а Екатеринбурга», — заявил глава Свердловской области.

Напомним, решение о строительстве храма в акватории пруда было принято в конце 2016 года. Это вызвало протесты. Акция «Обними пруд» в феврале собрала порядка 200 человек. В апреле — 1500. Противники строительства надеются всё же замкнуть людское кольцо возле пруда и готовят новые акции.