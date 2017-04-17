Волгоград, 17 апреля, 2017, 09:09 — ИА Регнум. На волгоградцах продолжают испытывать новую комплексную транспортную схему, внедряемую в городе с конца 2016 года. На этот раз речь идет о новой услуге бесплатной пересадки в общественном транспорте, которая реализуется на базе электронной системы оплаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, она введена с сегодняшнего дня, 17 апреля.

Volgadmin.ru Эскиз транспортной карты «Волна»

С услугой «60 минут» пассажиры муниципальных маршрутов в течение часа после первой оплаты проезда могут неограниченное количество раз совершать бесплатную пересадку на другие автобусы, трамваи и троллейбусы.

«Стоимость безлимитной пересадки в течение часа составляет 30 рублей, — рассказал директор МКП «Центр управления пассажирскими перевозками» Алексей Стольнов.

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Как пояснил руководитель центра, подключить соответствующую услугу на транспортную карту, которая, а работает в режиме «электронного кошелька», льготного и общегражданского проездного, можно в любом из пунктов пополнения. Затем волгоградцам предлагают оценить «новинку» и высказать свои замечания и предложения на горлинию.

Пока нововведение находится на рассмотрении депутатов Волгоградской городской думы. После принятия соответствующего постановления услуга продолжит работу на постоянной основе.

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Алексей Стольников добавил, что стоимость проезда без услуги «60 минут» остается прежней. При использовании карты «Волна» она составляет 18 рублей на автобусах, трамваях и троллейбусах и 23 рубля на дачных автобусах и линиях скоростного трамвая.

Напомним, транспортная карта «Волна», кроме трамваев и троллейбусов, позволяет оплачивать проезд во всех муниципальных автобусах. Они курсируют по 15 опорным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, новую транспортную схему, которая уже внедряется в Волгограде, многие владельцы маршрутных такси и водители восприняли в штыки. Согласно постановлению администрации города, большая часть маршрутных такси исчезнет с улиц города. Всего до начала мая их предполагается убрать с 87 маршрутов.

основой маршрутной сети Волгограда станут 15 опорных автобусных маршрутов, 13 трамвайных и девять троллейбусных. По словам представителей администрации города, они охватят все основные направления. Еще 30 маршрутов предусмотрено для вспомогательных линий, которые позволят горожанам добираться из удаленных точек города до основных транспортных узлов. Здесь сохранятся порядка 20 коммерческих маршрутов, еще 10 перейдут на работу по регулируемым тарифам.