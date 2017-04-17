Тольятти, Самарская область, 17 апреля, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» начала производство новой версии LADA 4×4, к своему 40-летнему юбилею модель получит внутренние и внешние изменения, сообщает пресс служба компании.

АвтоВАЗ Логотип компании АвтоВАЗ

На машинах будут установлены новые таблички с юбилейной символикой. Часть машин будет иметь камуфляжную раскраску, причем выполнена подобная покраска будет в заводских условиях впервые. В раскраске будут использованы следующие цвета: светло-зеленый, темно-зеленый и черный. У этой версии юбилейных машин бампер и диски будут покрашены в черный цвет.

У других юбилейных версий кузов и бампер будут покрашены в бежевый, красный, белый, терракотовый и серо-синий цвета. Диски же будут иметь черно-серебристую расцветку.

Маска приборов получит оранжевый цвет, в оплетке руля и обивке сидений будет использован материал экокожа. Его цветовая комбинация будет состоять из серого и черного цвета, а также из бежевого и коричневого, она будет подбираться под цвет кузова. На порогах будут установлены накладки из нержавеющей стали. На коврики и обивку сидений будет нанесен логотип.

Пресс-служба компании сообщает, что начало продажи автомобилей запланировано на июнь 2017 года.

Напомним, в апреле 2017 года представители АвтоВАЗа заявили, что новая LADA 4×4 станет реальным конкурентом для автомобилей в классе SUV. К таким выводам они пришли после получение результатов тестирования новой машины.