Шанхай, Китай, 17 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. 17 апреля на территории международного аэропорта Пудун, расположенного в Шанхае, состоялись очередные наземные испытания китайского пассажирского лайнера С919. Конструкторы и инженеры китайской авиастроительной корпорации СОМАС проверили двигатели и тормозную систему самолета.

Russian.cri.cn Китайский авиалайнер C919

В ходе испытаний пилоты разогнали лайнер до скорости, необходимой для взлета, после чего плавно остановили многотонную машину. По словам специалистов, испытания прошли полностью в штатном режиме, С919 успешно справился с поставленным заданием, пишет «Сина синьвэнь».

В заявлении СОМАС отмечается, что испытания в Шанхае стали последними наземными тестами для С919. В ходе следующего испытания самолет впервые поднимется в воздух. Ожидается, что первый тестовый полет С919 состоится до конца мая. Пассажирский авиалайнер проведет в воздухе не менее 20 минут.

Лайнер был построен в 2016 году на одном из предприятий СОМАС в Шанхае. После ввода в эксплуатацию С919 станет главным конкурентом европейского Airbus 320 и американского Boeing 737. По состоянию на сегодняшний день, китайским лайнером заинтересовались более 20 авиакомпаний, СОМАС получила заказ на строительство первых 570 самолетов.

C919 — узкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 156—168 посадочных мест. Разработан в Commercial Aircraft Corporation of China (СОМАС). Является крупнейшим авиалайнером, спроектированным и построенным в КНР, после экспериментального Shanghai Y-10.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 марта С919 прошел все основные технические аттестации, что означает, что лайнер допущен к первому тестовому полету.