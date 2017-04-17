Москва, 17 апреля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В России чаще всего молодые сообщают, что им свойственны социалистические убеждения: среди всех опрошенных такой ответ дают 28% (среди 17−23-летних не обучающихся в вузах — 35%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Первомайская демонстрация у Путиловского завода. Борис Кустодиев. 1906

Либеральных взглядов придерживаются 20% участников опроса (в студенческой среде — 33%). Консерваторами назвали себя 13%, анархистами — 2% опрошенных. Примечательно, что 31% опрошенных молодых людей затруднились ответить.

69% респондентов считают, что Россия движется в правильном направлении. При этом большая часть крупных предприятий должна находится в государственной собственности (73%).

К мигрантам в России негативно относятся 44% молодежи, 39% — безразлично. К представителям сексуальных меньшинств 47% опрошенных относятся с осуждением, 46% не осуждают их.

Для 66% молодых респондентов нет авторитетов среди известных людей — деятелей культуры, ученых, политиков, спортсменов и т.д. У 26% есть авторитеты. В частности, для 11% авторитетом является президент России Владимир Путин.

Телефонный опрос проводился с 1 по 5 марта 2017 года среди 4000 жителей РФ от 17 до 34 лет включительно, четыре группы по 1000 человек: студенты 17−23 лет, не студенты 17−23 лет, 24−28-летние и 29−34-летние. Статпогрешность для каждой группы не превышает 3,8%, для общей выборки — 1,9%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России состоится XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Он пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи и соберёт 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые в своей истории в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна.