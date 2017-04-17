Москва, 17 апреля, 2017, 08:49 — ИА Регнум.



catmoz Нефть

Сырьевой рынок не торговался 14 апреля — рынки католического мира были закрыты по случаю Страстной пятницы. Для нефти североморского сорта Brent сессия четверга закрылась на $55,89. Сегодня утром, 17 апреля, «бочка» Brent торгуется с заметным понижением по $55,44 (-0,8%).

На этой неделе в центре внимания будет ОПЕК, отметила старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Картель запланировал проведение заседания в Вене 21 апреля, где предполагается обсудить соотношение мирового спроса и предложения черного золота, а также рассмотреть перспективы продления или непродления работающего сейчас соглашения.

Очень многое в данном случае зависит от позиции Саудовской Аравии, которая готова, похоже, сменить точку зрения на противоположную и согласиться с пролонгацией текущих соглашений по заморозке добычи.

В любом случае именно сейчас положительных или отрицательных решений принято не будет — впереди еще два месяца на детальные согласования и совещания, но заключения технических специалистов по перспективности продления соглашения рынок способен отыграть очень бурно.

Баррель Brent останется 17 апреля в диапазоне $55,16−55,90. Сорт WTI проторгуется в границах $52,75−53,30.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ не исключает снижения цен на нефть на $10−15. Согласно базовому сценарию Банка России, уже в кратко‑ и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне $40—45 за баррель