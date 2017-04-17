Грозный, 17 апреля, 2017, 08:47 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Суд в Чечне объявил заочное обвинение в покушении на главу республики Рамзана Кадырова политику и бизнесмену Исе Ямадаеву. Также вынесено решение о его заочном аресте. Подозреваемый объявлен в международный розыск. Об этом пишет «Росбалт».

По данным издания, адвокаты Ямадаева считают, что такие действия в отношении их подзащитного незаконны, так как Иса Ямадаев является военнослужащим в/ч 16 544 Минобороны РФ. В связи с этим его дело должно быть расследовано военным следствием, а не гражданским, как сейчас. Тем не менее, доводы адвокатов к суду не были услышаны, по словам издания, и 14 апреля было принято решение об аресте их подзащитного.

«По версии ГСУ СК РФ по Чечне, «с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской Республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство», — пишет «Росбалт».

Доказательства следствия строятся на показаниях нескольких бывших бойцов батальона «Восток». Однако в мае 2016 года все они исчезли, заявил источник агентства.

Напомним, о попытке покушения на Рамзана Кадырова сообщали СМИ в октябре 2016 года. Само покушение планировалось совершить весной 2016 года, однако заложенное в резиденции главы мощное взрывное устройство было обнаружено. Ямадаеву удалось скрыться за границей. Факт покушения подтвердил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.

Братья Исы Ямадаева — депутат Госдумы РФ, Герой России Руслан Ямадаев и Герой России, командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев — были убиты один в 2008 году в Москве, а другой в 2009 году в Дубае.

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