Оренбург, 17 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 16 апреля из-за негативного развития паводка введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. «Наиболее серьезная ситуация сложилась в Светлинском районе. Чтобы обеспечить проход воды, задействована техника, специалистами Гайского ГОКа проводятся взрывные работы, организована авиаразведка. Развернуты пункты временного размещения, проводится своевременное информирование населения, а также необходимая работа по эвакуации. Непосредственно на местах работают социальные службы, дежурят медицинские бригады. Поставлены задачи всем звеньям РСЧС. Кроме этого, привлечены силы и средства Волжского Спасцентра, УМВД области. Создана комиссия по определению ущерба в результате весеннего паводка», — отметил первый вице-губернатор, председатель комиссии правительства области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сергей Балыкин во время заседании КЧС по вопросу прохождения паводка в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья.

Клод Моне. Паводок

С 9 по 16 апреля в ряде районов Оренбургской области в связи с повышением температуры воздуха и активным таянием снега произошло интенсивное движение талых вод, резкий подъем уровней рек. Это привело к переливам через автомобильные дороги и мосты, подтоплению домовладений в населенных пунктах.

В связи с осложнением обстановки решениями муниципальных органов власти на территориях городского округа Оренбург, Кваркенского, Новосергиевского, Светлинского, Сорочинского, Домбаровского и Адамовского районов введены режимы чрезвычайной ситуации. В зоны чрезвычайных ситуаций направлены оперативные группы Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с 15 апреля в населенном пункте Целинный Светлинского района произошло подтопление 18 частных жилых домов и 52 придомовых территорий. Были временно отселены 28 человек. По собственному желанию они разместились у родственников и знакомых.

16 апреля, ниже по течению реки Буруктал, в населенном пункте Степной Светлинского района подтоплены 12 частных жилых домов и 80 придомовых территорий. Отселены 86 человек (в том числе 26 детей), из них 30 человек (в том числе 18 детей) размещены в пункте временного размещения на базе средней общеобразовательной школы поселка Светлый, остальные отдали предпочтение жилью родственников и знакомых.

Спасатели отметили, что для эвакуации населения подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Для отвода вод из населенного пункта Целинный проведен прокоп через неиспользуемую грунтовую автодорогу местного значения. Отрезанных населенных пунктов нет.

В поселке Целинный 16 апреля оставались подтопленными 22 придомовые территории (47 человек, из них восемь детей размещены у родственников), подтопленных домов нет; в поселке Степной подтопленных домов и придомовых территорий нет. В пунктах временного размещения людей нет.

Силами ООО «Промгорсервис» проведены взрывные работы для ликвидации заторных явлений на реке Буруктал (выполнено четыре взрыва).