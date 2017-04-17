Таллин, 17 апреля, 2017, 08:43 — ИА Регнум.



Nicolas Raymond НАТО

Более 200 военнослужащих ВС Эстонии примет участие в двухнедельных учениях НАТО, начавшихся в Латвии, сообщили в пресс-службе эстонского Главного штаба Сил обороны.

«Более 200 эстонских военнослужащих примут участие в учениях НАТО Summer Shield, которые пройдут на латвийском полигоне Адажи с 17 по 30 апреля», — сообщили в эстонском военном ведомстве.

Уточняется, что всего в маневрах будут участвовать свыше 1,2 тысячи военных. Кроме Латвии и Эстонии в учениях примут участие Литва, Болгария, Словакия, Румыния, Люксембург, Германия, Швеция, Великобритания, Канада и США.

Заявленная цель учений — отработка воздушной и противотанковой обороны, разведки, артиллерийской поддержки против атаки условного противника. Также планируется отработка действий в случае применения противником оружия массового поражения.

Также в ходе учений будут отработаны операции, которые проводят военные инженеры.

Напомним, учения Summer Shield («Летний щит») проходят на латвийской территории 13 лет. Уже три года они входят в перечень учений альянса.

Швеция носит официальный статус нейтральной страны. В марте 2017 года ВС этой страны впервые приняли участие в учениях НАТО на территории Эстонии «Весенний шторм» (Kevadtorm).

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