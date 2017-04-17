Киев, 17 апреля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. На Украине готовятся земельные реформы, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой на заседании комитета Верховной рады по вопросам экономической политики, передает «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По его словам, для внедрения реформ разработаны следующие законопроекты: «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О консолидации земель» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Также министр рассказал об уже введенных реформах, среди которых он выделил принцип экстерриториальности при рассмотрении земельных вопросов.

«Мы ввели новую антикоррупционную практику, которая сильно сокращает все маневры, связанные с любыми коррупционными злоупотреблениями», — добавил Кутовой.

Министр отметил использование информационных технологий при работе с земельным рынком, а также организацию общественных слушаний по поводу реформ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из требований МВФ к Украине является снятие моратория на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Снятие такого моратория позволит инвесторам приватизировать земли, которые, как считают некоторые эксперты, будут стоить очень дешево из-за кризисной ситуации на Украине.

Специалисты также отмечают, что может произойти «олигархизация» рынка земли, то есть покупка всех земельных участков ограниченным кругом обеспеченных лиц.

«Отечественные специалисты уже наблюдали такую картину с приватизацией металлургической, химической и угольной отраслей», — заявил бывший министр аграрной политики Алексей Павленко.