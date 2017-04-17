Пекин, 17 апреля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам I квартала 2017 года ВВП Китая увеличился на 6,9%, ожидаемый властями рост данного показателя при этом не превышал 6,5%.

23yy.com Юань

По данным главного статистического органа Китая, на рост ВВП оказала влияние стабилизация промышленного производства, рост объема инвестиций, а также увеличение внешнеторгового оборота Китая, пишет «Жэньминь жибао».

По словам аналитиков, неожиданно высокие темпы роста ВВП КНР сигнализируют об успешности экономических реформ, проводимых центральным правительством Китая. Кроме того, у китайских экономистов появилось очередное доказательство стабилизации национальной экономики и ускорения темпов ее восстановления.

В заявлении Национального статистического бюро КНР подчеркивается, что незначительное снижение объемов потребления не сказалось на росте ВВП страны. В документе отмечается, что снижение объемов потребления вызвано, в первую очередь, сокращением числа продаж легковых автомобилей, которое, в свою очередь, вызвано отменой льгот и государственных субсидий на покупку малолитражных автомобилей.

Китайские экономисты прогнозируют устойчивый рост ВВП страны, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, в частности нестабильность на рынке недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, согласно которому по итогам марта 2017 года внешнеторговый оборот Китая увеличился более чем на 18% и составил почти $337,3 млрд.