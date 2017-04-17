Вашингтон, 17 апреля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. General Motors собирается значительно расширить парк своих беспилотных электрокаров Chevrolet Bolt в городах Сан-Франциско, Детройт и Скоттсдейл, сообщает портал IEEE.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Как сообщает издание, в документах, поданных компанией в Федеральную комиссию по связи (FCC) США, написано, что на 300 автомобилях будут установлены радиолокационные установки ближнего и среднего радиуса действия.

Установка начнется в марте 2017 года. Это сделает General Motors и её дочернюю компанию Cruise Automation обладателями самого большого парка беспилотных автомобилей.

На данный момент владельцем самого большого количества беспилотных машин является компания Waymo. На дорогах общего пользования в США сейчас ездит около 80 автомобилей данной компании, а беспилотных транспортных средств от GM — около 50. 89 других подобных автомобилей принадлежит остальным 27 компаниям, которые проводят их тестирование.

Напомним, в апреле 2017 года General Motors сообщила, что её седан CT6 2018 будет оборудован системой Super Cruise, которая должна стать ответом GM на аналогичную технологию Autopilot от Tesla. Главным отличием системы от GM называется то, что водитель сможет убирать руки с руля автомобиля.