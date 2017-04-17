Анкара, 17 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Турецкий референдум проходил за рубежом с 27 марта по 9 апреля. Бюллетени с голосами турецких граждан были отправлены в Анкару дипломатической почтой и подсчитаны после проведения основного голосования в Турции 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В самой Турции при явке избирателей, которая составила 86,7%, 51,3% проголосовали за изменение конституции, 48,7% — против.

Результаты голосования в некоторых странах ЕС показали, что большинство проживающих турков в Европе выступают за усиление президентской власти.

В Германии около 1,4 миллиона турков могли принять участие в определении будущего своей страны. Явка избирателей составила 50%. 63,2% проголосовали за проведение конституционной реформы, 36,8% — против.

В Бельгии, Австрии и Нидерландах, в стране, где турецким политикам была запрещена агитационная предвыборная кампания, более 70% турецких граждан проголосовали за президентскую систему правления. В Дании около 60% поддержали Эрдогана.

Иная ситуация обстоит в США: более 80% проголосовали против изменений в конституции. В Чикаго, Майами, Хьюстоне и Лос-Анджелесе — более 90% «против», в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне — около 80%.

В Испании похожая ситуация: более 80% против «президентской Турции».

Эксперты считают, что данные показатели в США связаны с тем, что в стране много турков, которые являются сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, противника правящей власти в Турции.