Вашингтон, 17 апреля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Американская авиакомпания United Airlines, представители которой сняли с рейса молодую пару, вновь оказалась в центре скандала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Desktopwallpapers.org.ua След самолета в небе

«Майкл Хол и его невеста Амбер Мексвел собирались отправиться на Коста-Рику, чтобы отпраздновать свою свадьбу, — говорится в сообщении. — Перед вылетом пара пересела на другие свободные места в салоне».

Позже выяснилось, что места в салоне воздушного судна, на которые пересели молодые люди, стоили дороже из-за повышенной комфортности. В результате, Хол и Мексвел попросту сняли с авиарейса.

«Мы не думали, что это имеет большое значение, мы не старались перепрыгнуть в первый класс, — сказал Хол. — Мы просто пересели на несколько рядов вперед в эконом-классе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Чикаго авиакомпания United Airlines продала несколько лишних билетов на авиарейс, поэтому четырем пассажирам не хватило мест.

Два пассажира добровольно согласились покинуть борт воздушного судна. Так как остальные клиенты отказались самостоятельно решить, кто полетит другим рейсом, выбор сделали сотрудники авиакомпании.

Несколько сотрудников правоохранительных органов поднялись на борт самолета. Выбор пал на пассажира из КНР. Сотрудник полиции вытащил за руки избитого мужчину в бессознательном состоянии. Позже стало известно, что один из стражей порядка отстранен от службы за этот инцидент.

Читайте также: Авиакомпания США не будет вызывать полицию после насилия над пассажиром