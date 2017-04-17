Сеул, 17 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Вашингтон больше не будет проявлять «стратегическое терпение» в отношении Пхеньяна. Такое предупреждение озвучил 17 апреля вице-президент США Майкл Пенс, прибывший в Демилитаризованную зону (ДМЗ), которая фактически является границей между Республикой Корея и КНДР.

(сс) stephan КНДР

Пенс отметил, что Вашингтон решительно настроен на обеспечение безопасности в регионе мирными средствами, переговорами. Вместе с тем он подтвердил намерение США «стоять плечом к плечу» вместе с южнокорейским народом и выступать за денуклеаризацию полуострова.

«Стратегическому терпению пришел конец», — подчеркнул он и напомнил, что США, стремящиеся к миру, всегда добивались его «посредством силы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля вице-президент Майкл Пенс прибыл на военную базу США Кэмп-Бонифас в Южной Корее. В планы Пенса входит совещание с военачальниками и встреча с американскими военнослужащими.

На вторую половину дня 17 апреля намечены переговоры вице-президента США с исполняющим обязанности главы Южной Кореи Хван Гё Аном. Стороны намерены обсудить двусторонний военно-политический союз и ракетно-ядерную проблему КНДР.

Посещение Сеула является частью десятидневного турне Пенса по странам Азии. Визит в Сеул проходит на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове — так, 16 апреля стало известно о предпринятом КНДР ракетном запуске, завершившемся неудачей.

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