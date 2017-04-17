Пекин, 17 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Национальное космическое управление КНР сообщило об успешном завершении последних предполетных испытаний ракеты-носителя Long March-7 и космического корабля «Тяньчжоу-1», запуск которого состоится в период с 20 по 24 апреля.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик «Тяньчжоу»

В настоящее время на космодроме Вэньчан, расположенном в провинции Хайнань, завершены последние предполетные приготовления. По словам экспертов, ракета и корабль полностью готовы к старту, пишет «Синьхуа».

Корабли проекта «Тяньчжоу-1» станут главными транспортировщиками полезных грузов на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун-2», которую Китай рассматривает в качестве главной альтернативы МКС.

В ходе своей первой миссии «Тяньчжоу-1» доставит на орбиту топливо, необходимое для работы «Тяньгун-2». До того, как на орбитальную станцию будет доставлен новый отряд китайских космонавтов, «Тяньчжоу-1» совершит не менее трех стыковок со станцией. Точные даты повторных запусков пока не раскрываются.

Взлетная масса аппарата составляет около 13 тонн, «Тяньчжоу-1» способен доставить на орбиту не более 6 тонн полезного груза. Сборка первого китайского космического грузовика осуществлялась на предприятии в Тяньцзине, откуда позднее аппарат был доставлен на космодром.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, последний этап предполетных приготовлений на космодроме Вэньчан начался 10 марта.