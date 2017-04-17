Барнаул, 17 апреля, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В связи со шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 24 метров в секунду, в Алтайском крае сегодня, 17 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Также в течение дня ожидается понижение температуры воздуха. Если днем она составит +5…+10 (по юго-востоку до +15 градусов), то в северных и предгорных районах она будет колебаться около ноля градусов. Возможен мокрый снег.

Светлана Шаповалова Весна на Алтае

Спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. Вероятно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением весны непредсказуемый характер погоды в Алтайском крае сохранился: оттепель не единожды сменялась похолоданием, сопровождаемым шквалистым ветром и коммунальными ЧП. Об очередной смене климата алтайские синоптики предупредили еще 13 апреля.