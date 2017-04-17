Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону принял делегацию посольства Республики Индонезия в России. В рамках рабочей встречи стороны договорились не только развивать экономическое сотрудничество, но и наладить обмен студентами. Об этом ИА REGNUM проинформировали в Торгово-промышленной палате региона 17 апреля.

ИА REGNUM Администрация Ростова-на-Дону

«Дон — один из крупнейших образовательных центров в России. И было бы очень интересно рассмотреть Ростовскую область еще и с этой точки зрения. В частности, сделать обмен студентами одним из приоритетных направлений», — отметил полномочный министр, заместитель главы дипмиссии Республики Индонезия в России Ласро Симболону.

В Южном федеральном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения, консерватории имени Рахманинова и Донском государственном техническом университете сегодня обучаются 28 студентов из Индонезии. Ранее интерес к будущим специалистам проявлял Ростовский государственный медуниверситет и несколько негосударственных вузов.

Также главный вопрос повестки дня — сотрудничество в сфере туриндустрии. Потенциал южной столицы в этой области по-настоящему огромен.

«Мы готовы предложить разнообразные виды отдыха как активного, так и пассивного. Сейчас начинают активно развиваться гастротуры. Но самое главное — при многонациональности донского региона у нас нет межнациональных конфликтов. Гости из любой страны чувствуют себя здесь комфортно», — подчеркнула директор городского департамента экономики Светлана Камбулова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года с рабочим визитом на Дону побывал Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди. Тогда на встрече с донским губернатором была отмечена важность укрепления существующего взаимодействия в науке и образовании, культуре и туризме. Также ранее посол Индонезии заявил о готовности республики закупать российскую авиатехнику.

По информации городской администрации, внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Индонезия по итогам прошлого года составил 26,5 млн долларов. На сегодняшний день Индонезия является одним из крупнейших потребителей донского зерна. Так, на злаки приходится почти 90% из всей экспортной структуры. Донской регион приобретает у Индонезии хлопок, химические нити и волокна, жиры и масла.