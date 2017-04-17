Париж, 17 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.



Wikimedia Слезоточивый газ

Акция протеста против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен (лидер партии «Национальный фронт») вывела на улицы сотни людей, сообщает The Associated Press.

Марш из Обервилье (северный пригород Парижа) дошел до французской столицы. Участники вели себя агрессивно, бросая в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью.

Активисты выступили с обвинениями в адрес Ле Пен, программа которой, по их мнению, представляет угрозу демократическим свободам Франции, ущемляет права мигрантов.

Полиция разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ.

Организаторами протеста выступили антифашистские организации, а также профсоюз «Солидер» и Новая антикапиталистическая партия. В акции приняла участие ассоциация нелегальных мигрантов.

Напомним, вечером 17 апреля в Париже должен состояться предвыборный митинг Марин Ле Пен.

23 апреля пройдет первый тур выборов президента Франции. Ле Пен, согласно социологическим данным, является наиболее вероятным победителем на выборах. Велика вероятность, как показывают опросы, что она одержит победу в первом туре.

Второй тур запланирован на 7 мая. На втором месте после Ле Пен в предвыборном рейтинге находится кандидат от партии «Веред!» Эммануэль Макрон — бывший (август 2014 — август 2016 гг.) министр экономики Франции.