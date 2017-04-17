Туристы из РФ потратили за рубежом $24 млрд
Вашингтон, 17 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Туристы из Российской Федерации за 2016 год потратили за пределами страны $24 млрд. Это в 2 раза меньше, чем в 2014 году ($50 млрд). Об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
По мнению экспертов организации, причинами снижения расходов граждан РФ во время отдыха за рубежом стали экономический кризис и относительно высокие курсы валют.
Первое место по затратам туристов за рубежом заняли граждане Китая, траты которых составили $261 млрд. Отмечается, что в прошлом году китайские туристы потратили на 12% больше, чем годом ранее.
Второе место по этому показателю заняли жители США, расходы которых составили $122 млрд. Замыкает тройку лидеров Германия с расходами в $81 млрд.
Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли Великобритания ($64 млрд) и Франция ($41 млрд). Значительный рост в расходах зафиксирован во Вьетнаме, Аргентине, Египте и Испании.