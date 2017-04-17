Вашингтон, 17 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Туристы из Российской Федерации за 2016 год потратили за пределами страны $24 млрд. Это в 2 раза меньше, чем в 2014 году ($50 млрд). Об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

По мнению экспертов организации, причинами снижения расходов граждан РФ во время отдыха за рубежом стали экономический кризис и относительно высокие курсы валют.

Первое место по затратам туристов за рубежом заняли граждане Китая, траты которых составили $261 млрд. Отмечается, что в прошлом году китайские туристы потратили на 12% больше, чем годом ранее.

Второе место по этому показателю заняли жители США, расходы которых составили $122 млрд. Замыкает тройку лидеров Германия с расходами в $81 млрд.

Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли Великобритания ($64 млрд) и Франция ($41 млрд). Значительный рост в расходах зафиксирован во Вьетнаме, Аргентине, Египте и Испании.