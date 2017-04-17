Анкара, 17 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум.

По результатам турецкого референдума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган теперь является не только главой государства, но и правительства, что значительно расширяет его властные полномочия, сообщает Der Politikschau.

Cnnturk.com Реджеп Эрдоган

За введение данной реформы проголосовало 51,3% турецких граждан.

Президент сможет назначать на высокие должности лояльных ему людей, принимать непосредственное участие в законодательном процессе. Например, сейчас по инициативе Эрдогана идет рассмотрение закона, допускающего смертную казнь.

Эксперты полагают, что такую систему Эрдоган разработал лично для себя, потому что понимал, что не сможет в будущем соревноваться с другими кандидатами на пост президента или премьер-министра.

До вступления в должность президента он пробыл на посту главы правительства три срока подряд: с 2003 по 2007 г., с 2007 по 2011 г. и с 2011 по 2014 г. (Партия справедливости и развития правит в республике с 2002 года).

В 2014 году прошли первые всенародные выборы президента, ранее он избирался парламентом. Это означает, что в 2019 году, спустя пять лет, будет назначено проведение новых президентских выборов (до 2007 года срок составлял семь лет).

Как отмечают политологи, он не сможет выиграть в новой гонке, а амбиции Эрдогана — остаться в должности президента до 2023 года, юбилейного года, когда страна будет отмечать столетие республики. Таким образом, нынешний президент хочет войти в историю и стоять во главе государства на момент «великого» празднования.

Итог прошедшего референдума — один из шагов Эрдогана навстречу своей «мечте», пишет Der Politikschau.

Однако, учитывая нестабильность международных отношений, испорченные отношения Турции с Европой, миграционный кризис и половину турецкого населения — противников Эрдогана, будущее Турции в среднесрочной перспективе неизвестно.

Эксперты не исключают массовых протестов, демонстраций и и политических беспорядков в стране.