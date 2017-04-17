Москва, 17 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.



Kremlin.ru LADA Vesta

На рынке автомобилей C-класса за январь и февраль 2017 года самой доходной моделью стал LADA Vesta, об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Всего было продано 8345 экземпляров автомобилей Vesta на сумму 5 млрд рублей. Второе место в рейтинге занимает Skoda Octavia, чешская компания продала 2562 этих машин, получив около 3,04 млрд рублей. Третью строчку занимает KIA Cee’d, было реализовано 2184 автомобилей на сумму 2.13 млрд рублей.

Четвертое место занимает Nissan Almera, которую собирает «АвтоВАЗ», с продажи автомобилей компания получила 1,52 млрд рублей, реализовано было 2102 автомобиля. Замыкает ТОП-5 Ford Focus, за январь и февраль 2017 года продано 1067 экземпляров на сумму 1,12 млрд рублей.

Сообщается, что за январь и февраль 2017 года оборот в сегменте С-класса вырос с 8,77 до 10,11 млрд рублей.

Ранее аналитическое агентство «Автостат Инфо» опубликовало информацию, согласно которой за январь и февраль 2017 года на российском рынке автомобилей в сегменте C-класса было продано 23 251 машин. Это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля продаж автомобилей C-класса в российском рынке составила 14,7%.