Киев, 17 апреля, 2017, 08:05 — ИА Регнум.



Кирскв Склад

Украина установила в отношении товаров из России новые пошлины для ограничения искусственного занижения цен, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, антидемпинговые пошлины на все российские товары вводит Межведомственная комиссия по международной торговле Украины в размере: 6,54% для «Волжского абразивного завода» и 33,83% — для всех остальных российских экспортеров.

Уточняется, что пошлины вводятся на пять лет.

Помимо этого, на Украине начнется расследование относительно демпинга цен российскими экспортерами на следующую продукцию: карбамидо-формальдегидная смола и карбамидо-формальдегидного концентрата.

«По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер», — сообщают в пресс-службе.

Напомним, российский «Волжский абразивный завод» был построен в 1961 году и является крупнейшим производителем карбида кремния в Европе. Также завод выпускает изделия из абразивов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 2014 года Украина стала стремительно отдаляться от России в экономическом и политическом отношении.

Так, с конца 2015 года Украина отказалась закупать газ из России, предпочтя ему газ европейский. Многие эксперты подчеркивают, что европейский газ дороже российского и покупать его невыгодно, однако, Киев на это не обращает внимания.

Другим случаем проявления русофобской политики новой незаконной власти на Украине стал запрет на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2017» российской певице Юлии Самойловой. По мнению представителей Украины, российская певица «нарушила украинское законодательство, посетив Крым».