Лондон, 17 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.



kheinz Ребенок

Трехмесячный мальчик был вызван на допрос в американское посольство в Лондоне после того, как его дед, заполняя визовую анкету, по ошибке поставил галочку рядом с вопросом о причастности к терроризму. Об этом сообщает The Guardian.

Малыш должен был впервые в жизни отправиться за границу — в Орландо, штат Флорида (США). Анкету за него заполнял его дед, 62-летний Пол Кеньон.

Мужчина ошибочно ответил «да» на вопрос о том, имеет ли опрашиваемый отношение к «террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду». После этого американские дипломаты ребенка вызвали на допрос.

Издание отмечает, что малыша доставили в посольство на площади Гросвенор в Лондоне из его дома в Пойнтоне, графство Чешир. Мальчика допросили официальные лица. Путь туда и обратно занял около десяти часов.

По словам Кеньона, мальчик хорошо себя вел во время интервью и ни разу не плакал. Мужчина также посетовал на то, что сотрудники посольства, не обратившие внимания на комичность ситуации, не обладают чувством юмора.

«Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред», — сказал Кеньон.

В получении визы родственникам Кеньона сначала отказали — переоформление документов обошлось им в £3 тыс. Мужчина назвал свою ошибку «очень дорогой».