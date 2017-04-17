Симферополь, 17 апреля, 2017, 07:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день лишь пятая часть всех пляжей Крыма прошла проверку на безопасность как береговой линии, так и морского дна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 17 апреля, силами аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» обследовано 63 пляжа. Их общая площадь превышает 252,1 тыс. кв. метров.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Гурзуф

Большая часть проверенных территорий для купания частные. Таковых 35. Остальные республиканские (10), санаторно-курортные (также 10), еще семь — федерального значения и один — муниципального значения.

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Со дна моря спасатели-водолазы извлекают представляющие опасность для отдыхающих предметы: фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло. Кроме этого, водолазам приходится доставать много строительного мусора. Иногда территория обследуется на глубине до 9 метров.

В ведомстве отметили, что водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой. Обучение по специальным программам прошли 116 матросов-спасателей. В ближайшее время запланировано обучение еще около 100 человек.

Как напомнил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов, ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта.

Всего, по информации Министерства курортов и туризма Республики Крым, на полуострове насчитывается 367 пляжей, из них 251 — общего пользования, 60 — лечебных и 56 — детских.

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Напомним, в 2016 году на середину июня официально начали работу только 153 из 349 прибрежных мест отдыха. Открыть все пляжи местные власти пообещали к 25 июня. По словам министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, в 2016 году пляжи по санитарному состоянию были готовы к курортному сезону уже в мае.

На заседании в крымском парламенте, состоявшемся в конце 2016 года, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отмечал, что «несмотря на многократные обсуждения темы подготовки пляжей к курортному сезону во время различных совещаний, заседаний профильного комитета, состояние пляжных территорий в купальном сезоне 2016 года было неудовлетворительным», подчеркнув, что искать пути решения проблем, связанных с функционированием пляжей в высокий курортный сезон, необходимо заблаговременно.

Как сообщало ИА REGNUM, не все пляжи в Крыму могут похвастаться должным, ухоженым видом. Так, на неудовлетворительное состояние пляжной полосы вдоль железной дороги между городами Саки и Евпатория глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание в марте текущего года на выездном совещании Совета министров республики.

«Это огромная пляжная территория, которая может разместить большое количество людей. Море шикарное, но сейчас там настолько не убрано, что зайти невозможно, не то, что лечь. Всё, что можно, заросло сорняком», — сказал тогда Аксенов.

Министерству курортов и туризма республики и администрации Евпатории было поручено разработать план благоустройства пляжной территории. Пока инвесторов, готовых вложить в проект организации на этой территории автокемпинта, не нашлось.