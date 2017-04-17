Минск, 17 апреля, 2017, 07:46 — ИА Регнум.



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Российский газ будет поставляться в Белоруссию в 2018 году по цене $129 за тысячу куб.м., сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко, передает телеканал «Беларусь 1».

По словам Семашко, названная цена не будет зависеть от рыночной ситуации — ни от рыночных цен на газ и нефть, ни от конъюнктуры. Эта цена — результат переговоров с Москвой.

В том случае, если бы переговоры были менее успешными, цена на российское голубое топливо составляла бы порядка $150 за тысячу куб.м. Семашко подчеркнул, что Минск получил «существенную скидку».

Также Семашко отметил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2019 будет составлять $127 за тысячу куб.м.

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Напомним, 14 апреля в столице Киргизии состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета при участии президентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Молдавии (планирует стать наблюдателем в ЕАЭС).