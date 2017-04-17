Хабаровск, 17 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Российский профсоюз моряков бьет тревогу по поводу планомерного выдавливания российских моряков из российского правового поля. Новые законы о ТОСЭР и свободных портах могут лишить моряков работы. Но Минтранс РФ доводов профсоюза не слышит, передает корреспондент ИА REGNUM.

Российский Профессиональный Союз Моряков, sur.ru Морской порт

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Анализ имплементации международной Конвенции о труде в морском судоходстве в действующее российское законодательство, проведенный экспертами РПСМ, показал, что наиболее злободневным остается вопрос о расширении возможностей занятости российских моряков. Между тем, это является одним из условий Конвенции.

Речь идет о работе российских моряков на судах под российским же флагом. Казалось бы, государство заинтересовано в том, чтобы его граждане, российские моряки, бороздили моря под родным флагом: платили налоги, отчисления в ПФР, имели все, положенные людям тяжелого труда льготы и гарантии. До 2002 года эту заинтересованность государство подтверждало тем, что работодатели-судовладельцы, например, должны были испрашивать разрешение у государства на привлечение иностранной рабочей силы. И получить такое разрешение было очень непросто. Действовало правило: «сначала свои, а чужие — только если найти необходимых «своих» невозможно».

Найм на суда под российским флагом иностранных граждан регламентировался ФЗ «О правовом положении иностранных граждан».

Сейчас эксперты РПСМ с тревогой отмечают, что правительство РФ взяло курс на законодательный демонтаж существовавших правил. И гарантии трудоустройства российских моряков на российские суда отныне под большим вопросом.

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Эксперты РПСМ отмечают, что, в связи с принятием в 2014 году ФЗ «О территориях опережающего социально — экономического развития в Российской Федерации», в ТК РФ была включена статья 351.5, освобождающая работодателей — резидентов ТОСЭР от необходимости получения разрешения на использование иностранных работников. Это могут быть и российские моряки, если российский судовладелец получит статус резидента ТОСЭР. И, кстати, это может быть кто угодно — портовые докеры, любые другие работники — россияне, которые работают на предприятии — резиденте. «Нанять дешевых гастарбайтеров» — перед таким соблазном мало кто устоит.

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Аналогичной преференцией наделены и резиденты свободного порта Владивосток — а это множество портовых городов, от Владивостока до Сахалина.

«Тенденция расширения этой преференции прослеживается в проектах законов «О свободном порте Дальний Восток», «О свободных портах в Российской Федерации». И это не может не вызывать озабоченности РПСМ. Ведь занятость российских моряков на российском рынке труда уменьшается с принятием этих законов. Это прямо противоречит международной Конвенции, правилу о расширении возможностей для занятости моряков. Мы предлагаем не только прекратить раздачу таких преференций российским судовладельцам, мы настаиваем на полном запрете использования иностранной рабочей силы на российских судах, занятых обслуживанием работ по добыче, разведке, морской перевозке продуктов углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ, поскольку это стратегически важная для страны зона», — сообщил главный эксперт РПСМ Валерий Нефедов.

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В РПСМ подчеркнули, что многочисленные обращения по этому вопросу, в течение последних двух лет в адрес президента и правительства РФ так и не были услышаны. За исключением Минтруда РФ, прочие ведомства не разделяют озабоченности РПСМ и не видят смысла исключать указанные преференции из новых законов.

Сейчас представители общероссийских профсоюзов транспортного комплекса готовятся к встрече с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Встреча запланирована на 24 апреля. РПСМ готов представить свои законодательные предложения. Но готовы ли их услышать в Минтрансе РФ?

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Как сообщало ИА REGNUM, бесправие российских моряков и рыбаков в последние годы переходит все мыслимые границы. Люди, работающие в тяжелейших условиях, чаще всего на аварийном, не обновлявшемся с начала 90-х годов прошлого века флоте, не могут защитить свои права порой даже в судах. Все больше выпускников мореходных училищ России сразу после получения дипломов уезжают на работу в другие страны, туда, где есть возможность применить знания, достойно зарабатывать и быть уверенным в том, что за труд заплатят.