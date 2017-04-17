Москва, 17 апреля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил правительству Москвы, министерству внутренних дел (МВД), Минтрансу разработать изменения в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся мотоциклистов. Соответствующее решение было принято по итогам совещания в правительстве, на котором обсуждались вопросы безопасности движения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера.

PublicDomainPictures Мотоциклист

По данным издания, речь идет об отдельной стоп-линии для удобного старта на перекрестках и разрешении ездить между рядами автомобилей.

Автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, пояснил газете, что на практике владельцы мотоциклов и велосипедов в городах на перекрестках ждут зеленого сигнала светофора вместе с автомобилями у одной стоп-линии, что является небезопасным при одновременном старте.

По его словам, для эксперимента в российской столице будет выбран перекресток с интенсивным движением. Там будут нанесены 2 стоп-линии, одна — для автомобилей, а вторая, на расстоянии 3−5 метров — для мотоциклистов.

«Если эксперимент будет признан удачным, потребуется внесение изменений в законодательство», — говорит Шумский.

Также водителям двухколесных транспортных средств могут разрешить ездить между рядами. В частности речь идет об урегулировании вопроса, поскольку ПДД прямым образом ни разрешают, ни запрещают это делать.