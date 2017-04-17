Новоалтайск, Алтайский край, 17 апреля, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Алтайские дорожники приступили к ремонту четырех участков автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией). В связи с производством дорожных работ движение по ним временно затруднено, передает сегодня, 17 апреля, Управление федеральных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства.

Светлана Шаповалова Чуйский тракт

Один из участков находится в Первомайском районе: там осуществляют ремонт четырехполосной дороги первой технической категории с182,9 по 186,5 километры. «До окончания работ для движения транспорта будет закрыта одна из двух полос в одном направлении», — отмечают дорожники.

Также дорожные работы начались на двух транспортных развязках в районе Новоалтайска (км 207+330, км 209+880). В Косихинском районе отремонтируют участок с 243 по 249 км. «Движение осуществляется в реверсивном режиме, работают регулировщики», — известили дорожники.

Что касается технологии дорожных работ, то на Чуйском тракте будет выполнен слой износа типа «Новачип» (метод тонкослойных асфальтобетонных покрытий), который позволяет устранить недостатки традиционных поверхностных обработок, таких как выброс щебня, ограничение скорости и закрытие движения. При этом существенно повышаются транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

По данным ФКУ Упрдор «Алтай», ввод всех объектов в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2017 года. До этого времени автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать предписания дорожных знаков и быть предельно внимательными при движении по участкам производства дорожных работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд. рублей. Это несколько больше той суммы, которую регион предусматривал на эти цели в 2016 году. По словам первого заместителя главы правительства Алтайского края Сергея Локтева, в план на 2017 год включено 628 км автодорог, в том числе 500 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 990 погонных метров искусственных сооружений.