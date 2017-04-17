Якутск, 17 апреля, 2017, 07:01 — ИА Регнум.

Лицензия на добычу алмазов является значительным финансовым активом, который увеличивает капитализацию компаний, а АЛРОСА-Нюрба владеет лицензиями на двух крупнейших в мире алмазных месторождениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт в алмазной отрасли, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя намерение правительства Якутии продать 10%-ный пакет акций АЛРОСа-Нюрба и заявление главы республики Егора Борисова о том, что, если этого не сделать, компания может быть просто ликвидирована.

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«Намеренно или случайно в высказываниях Егора Борисова намешана и правда, и откровенное передёргивание фактов. Действительно, что в АЛРОСА-Нюрба работает несколько десятков человек, а добычу алмазов по договору с ней ведёт Нюрбинский ГОК. То есть говорить о том, что АЛРОСА-Нюрба не добывает алмазы, это неправомочно», — считает Юрий Данилов.

Он подчёркивает, что АЛРОСА-Нюрба владеет лицензиями на добычу алмазов в месторождениях Нюрбинская и Ботуобинская с общими запасами алмазов 110 млн карат.

«Вспомните продажу за гораздо большую стоимость акций ОАО «Эльгауголь» «Мечелу», когда там не велось добычи угля, а у компании была только лицензия на добычу угля Эльгинского месторождения. Так что обоснования по продаже акций АЛРОСА-Нюрба по заниженной стоимости являются несостоятельными», — уверен эксперт.

Он также обращает внимание на то, что АЛРОСА-Нюрба является владельцем зданий и сооружений (фабрики и тому подобное), оборудования и транспортных средства, а Нюрбинский ГОК только предоставляет работников для ведения добычи алмазов.

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По данным Юрия Данилова, всего уставный капитал АЛРОСА-Нюрба составляет 20 млн рублей и состоит из 800 тысяч акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Из них: 87,47% принадлежит головной компании АЛРОСА, 10% — Якутии, точнее Нюрбинскому району, остальные 2,53% — физическим и юридическим лицам.

«Именно из этих (2,53%) акции в небольшом количестве продаются на бирже. Насколько мне известно, физических лиц владельцев акций уже не столь много, но есть такие, которые принципиально не продают свои акции. Вероятнее всего, идёт спекулятивная игра между инвестиционными компаниями, которые создают искусственную котировку, а также потихоньку ведут скупку акций у физических лиц», — пояснил также эксперт. Он признал, что цена одной акции за последние полгода снизилась с 210 тысяч до 160 тысяч рублей.

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«Но даже при максимальной стоимости акций рыночная капитализация компании составит около 300 млн долларов, она не соответствует действительности и занижена минимум в два раза, так АЛРОСА-Нюрба в 2015 году добыла 7,5 млн карат алмазов на сумму свыше 600 млн долларов. Таким образом, если продавать акции АЛРОСА-Нюрба, то не следует ориентироваться на биржевую стоимость, и аргументы главы республики о падении цен на акции на бирже являются неубедительными», — резюмировал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Егор Борисов необходимость передать 10%-пакет акций АЛРОСА-Нюрба в частные руки аргументировал тем, что иначе компания может быть просто ликвидирована. «В АЛРОСА-Нюрба на сегодня трудится несколько десятков человек, никакого производства не ведут, ни одного карата алмазов не добыли. Бумага, контора и лицензия — вот всё, что у них есть. Мы должны понимать, что акции теряют в цене, что можно вообще потерять это предприятие. Риски по отношению к АЛРОСА-Нюрба очень большие», — заявил он.

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Напомним, споры о судьбе акций компании АЛРОСА-Нюрба в Якутии длятся с ноября 2016 года. В конце прошлого года правительство собиралось отдать 10%-ный пакет ценных бумаг компании под залог в банк, а на вырученные деньги поддержать испытывающих финансовые трудности ГУП ЖКХ и авиакомпанию «Якутия». Однако это намерение встретило противодействие со стороны общественности, депутатов республики, главы Нюрбинского района Бориса Попова и населения муниципалитета.

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