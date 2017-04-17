Берлин, 17 апреля, 2017, 06:24 — ИА Регнум. В Берлине возбуждено административное расследование против сотрудника полиции, который плохо обходился с мигрантами, беженцами и бездомными людьми, сообщает Berliner Morgenpost.

AJEL Правосудие

По словам полиции, сотрудник Андреас Р. неоднократно негативно высказывался в Facebook в адрес мигрантов. В своем последнем посте полицейский выложил фото голого бездомного беженца и сделал подпись: «В полтретьего ночи на улицах столицы валяется мусор».

Коллеги не раз делали ему замечания из-за плохого отношения к мигрантам. Негативные сообщения в интернете вызвали реакцию властей города.

«Я очень разозлился, узнав, что наши люди могут себя так вести, — отметил шеф берлинской полиции. — Мы не хотим, чтобы действия одного сотрудника сказались на нашем авторитете».

По словам сотрудников, многие полицейские помогают в размещении бездомных на добровольной основе, а также дарят игрушки детям мигрантов, покупают еду для беженцев.

«Высказывания такого рода являются неприемлемыми, особенно сотрудников полиции», — добавил немецкий чиновник.

Против Андреаса Р. было возбуждено административное расследование, ему также грозит уголовное наказание.