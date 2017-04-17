Рубцовск, Алтайский край, 17 апреля, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Алтайские спасатели сегодня, 17 апреля, проинформировали о повышении до критических отметок уровня воды в реке Чапша близ райцентра Красногорское. Несмотря на то, что подтопленных жилых домов там пока нет и социально-значимые объекты в зону подтопления не попали, для минимизации последствий заблаговременно проведено информирование и оповещение населения попадающего в зону подтопления, проведен подворовый обход и оказана адресная помощь жителям 16 жилых домов. Как пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в частности, произведен подъем съестных запасов из погребов и материальных ценностей на чердачные помещения.

Светлана Шаповалова Паводок на Оби

Основные задачи по организации всестороннего жизнеобеспечения населения определены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Красногорского района. В настоящее время в райцентре ведется постоянный мониторинг уровня воды с использованием 1 стационарного и 3 временных гидропостов. Подготовлены 4 плавсредства, один беспилотный летательный аппарат для контроля обстановки и 3 пункта временного размещения общей вместимостью 250 человек. «В связи с прогнозируемыми осадками возможно незначительное ухудшение обстановки с последующей стабилизацией», — подчеркивают спасатели.

Между тем, гидрологическая обстановка на территории Алтайского края оценивается, как стабильная. Редкий ледоход наблюдается на реках Катунь (Сростки), Обь (Фоминское), Бия (Бийск), Чумыш (Ельцовка, Кытманово, Заринск, Тальменка).

Навалы льда на берегах замечены на Оби в районе Барнаула, Коксе (Усть-Кокса), Чарыше (Усть-Кумир). В Усть-Пристани и Камне-на-Оби) наблюдаются подвижки льда. Обь в районе Шелаболихи — в разводьях, на реке Бия в районе Турочака — остаточные забереги. Полностью очистились ото льда участки Бии в районе поселка Кебезень и Удаловка, Песчаной (в районе Точильного), Ануя (Солонешное).

На усиленном контроле муниципалитета и спасателей продолжает находится паводковая обстановка в Рубцовске. По состоянию на 08:00 там подтоплено 144 жилых дома (вода выше уровня пола). Силами 25 бригад коммунальных служб и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю при помощи наносов произведена откачка 109 130 куб.м. воды. В работах задействованы 253 человека, 83 единицы техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в в связи с наступающим паводком барнаульский поселок Затон находится под пристальным наблюдением не только спасателей, но и медиков.