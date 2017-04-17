Берлин, 17 апреля, 2017, 06:08 — ИА Регнум. 15 апреля германский флот спас около 1200 беженцев, которым грозила опасность утонуть в Средиземном море, сообщает Der Focus.

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Немецкое судно «Рейн» было направлено римским поисково-спасательным центром к ливийскому побережью.

В 60 км от столицы Триполи были спасены 124 мигранта, затем еще несколько сотен беженцев, которые плыли на гражданских кораблях, надувных и деревянных лодках. По словам спасателей, на лодках находились дети без спасательных жилетов, а погода усугубляла положение: намечалась гроза, дул сильный ветер, и волны были сильными.

В целом в ходе спасательной операции ЕС «София» было спасено 1181 человек. Среди них 428 детей и подростков, а также восемь беременных женщин.

По данным бундесвера, солдаты военно-морского флота Германии с мая 2015 года спасли около 20 тысяч человек в Средиземном море.