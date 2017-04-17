Ванино, Хабаровский край, 17 апреля, 2017, 06:17 — ИА Регнум.

Сотня будущих инженеров — изобретателей из Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края встретились в Ванинском филиале Комсомольского-на-Амуре Государственного технического университета на традиционном фестивале робототехники «Технокон-2017». «Технокон» проводится ежегодно в рамках подготовки к международному фестивалю технического творчества в Комсомольске-на-Амуре «Технофест», передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Сейчас наладим!

Ольга Демиденко ИА REGNUM Открытие фестиваля «Технокон -2017»

Фестиваль робототехники «Технокон» проводится в Ванино, на базе филиала крупнейшего в регионе технического вуза, уже несколько лет. В нынешнем году он собрал рекордное количество участников — 100 ребят из Ванино и Советской Гавани.

Экспертами «Технокона» являются инженеры крупнейших предприятий свободного порта Ванино — угольного порта СУЭК — АО «Дальтрансуголь», ОАО «Ванинский морской торговый порт», строящегося угольного терминала ООО «Сахатранс», ведущие ученые — инженеры университета.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Надо подумать

Самые маленькие участники — учащиеся начальных классов — пока конструируют роботов из конструктора Лего.

Малыши-второклашки из Советско-Гаванской школы-интерната, вдохновленные дружбой приморских тигра Амура и козла Тимура, сконструировали краснокнижных роботов — зверей Хабаровского края: амурского горала и красного волка. Лего-роботы умеют рычать и мычать, идти на встречу друг другу и еще много чего. Впрочем, юные изобретатели намерены продолжать усовершенствовать своих робо-зверей. Их коллеги, малыши из ванинской школы №4 создали из конструктора Лего настоящий робозоопарк, где все робо-звери почти как настоящие: они наделены способностью двигаться и общаться.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Робото — зоопарк

«Эти ребята, увлеченные точными науками, самые настоящие романтики и есть! Они в самом деле хотят сделать окружающий мир лучше и добрее, удобнее, комфортнее для всех. В конце концов — кому, как не инженерам взять на себя такую высокую миссию!», — убеждена директор Ванинского филиала университета Людмила Чернышова.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Директор ванинского филиала КнАГТУ Чернышова Людмила

Юный изобретатель из советско-гаванской школы №3 Алена Кандидова мечтает стать инженером-полицейским и сделать все возможное для того, чтобы автомобильные дороги России стали безопасными для всех.

«Я придумала систему под названием «Друг» — роботов для повышения безопасности дорожного движения. Один робот может помогать инвалидам или пожилым людям переходить дорогу, второй внимательно следит, чтобы никто дорогу не перебегал. Я очень хочу, чтобы дорожно-транспортные происшествия в нашей стране были сведены к нулю, мечтаю, чтобы мои роботы помогли в этом полиции и людям», — рассказала Алена

Ольга Демиденко ИА REGNUM Хотим придумать самого лучшего в мире робота!

Учащиеся пока единственных на побережье Татарского пролива инженерных классов, созданных подразделением СУЭК — АО «Дальтрансуголь» — уже не раз становились призерами самых престижных региональных и федеральных олимпиад, включая Всероссийскую многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда. На «Технокон — 2017» они представили сразу несколько изобретений. Одно из них, придуманное девушками из СУЭК-класса, способно в будущем совершить настоящую революцию в сфере развития сельского хозяйства в ДФО. Называется робот «Система контроля микроклимата растений»

Изобретатели, Евгения Волошина, Александра Мартынова, Александра Смирнова, Евгения Дорохова и Алина Ядонист рассказали о своем «детище»:

"Мы, жители Дальнего Востока, употребляем в пищу овощи и фрукты, привезенные, в основном, из-за границы. Часто эти продукты буквально нашпигованы различной химией. Мы выступаем за здоровый образ жизни и предлагаем специальную систему, позволяющую выращивать в наших климатических условиях овощи и фрукты, развивать тепличное хозяйство. Можно выращивать клубнику, ананасы, а уж огурцы и помидоры, капусту — запросто! Система сама регулирует и полив, и освещение, создает нужный каждому растению микроклимат, что позволяет не использовать вредные для здоровья и почвы химические вещества».

Ольга Демиденко ИА REGNUM «Мой робот много чего умеет и продолжает учиться»

Еще одна группа изобретателей из СУЭК-класса, Мария Калачева, Кирилл Кучма и Екатерина Медуницына создали действующую модель вагоноопрокидывателя. Точно такой же, только в тысячи раз больше был разработан инженерами знаменитой немецкой фирмы «Такраф» для угольного терминала АО «Дальтрансуголь».

«Мы на терминале видели, как работает такая машина. Это просто невероятно — огромный железнодорожный вагон легко переворачивается, уголь высыпается в подземный бункер, а люди просто нажимают на кнопки. Опрокидыватель оснащен системами, не позволяющими распространяться угольной пыли, вокруг чисто, в воздухе пыли нет. Это очень умный механизм, настоящий шедевр инженерной мысли. Там в порту, много таких умных механизмов. Пока мы сумели сделать действующую модель, а в будущем надеемся придумать что-то еще более передовое».

Ольга Демиденко ИА REGNUM А это — настоящий вагоноопрокидыватель

Ребята из советско-гаванской школы №1 изобрели робота-часы для людей с ограниченными возможностями.

«Если человек — инвалид по слуху, часы покажут ему время, если по зрению — скажут. В них есть датчики слуха, датчики зрения и много еще разных функций», — рассказали изобретатели Даниил Околышев и Александр Фрик.

Ученик той же школы Никита Соловьев вполне может войти в историю, как изобретатель «умного холодильника»:

«Мой прибор передаст вам на мобильный данные о наличии и количестве продуктов. Например, возвращаясь с работы, вы собираетесь зайти в магазин и купить продукты. Но не помните, есть ли дома яйца. Мой прибор сообщит вам эти сведения. Можно запрограммировать на любые продукты. Очень удобно для современного очень занятого человека».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ваш холодильник сообщит вам на мобильный что купить

В «битве роботов» участвовали и роботы-чертежники, и роботы для перетягивания каната, и роботы, играющие в биатлон, роботы-«умные розетки», роботы, умеющие зажигать спички и другие.

«А я придумал компьютерную программу для тестирования роботов для перетягивания каната. Тестируем вместе с изобретателями», — рассказал ученик школы № 3 поселка Ванино Иван Древнов.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Робот для перетягивания каната

«Высокое жюри, состоящее из профессиональных инженеров — портовиков, потратило не один час, чтобы назвать победителей. В результате решено, что на международный фестиваль «Технофест — 2017» поедут проекты «Система контроля микроклимата растений», система «Друг» — роботы, контролирующие безопасность дорожного движения и система «Умный дом» (умный холодильник). Эта номинация — конкурс научно-технических проектов «Инженерный шаг» на нашем фестивале была применена впервые, поэтому призы получили все участники, но на международный фестиваль отобрано три наиболее интересных проекта. Вообще, можно сказать, что награды получили все юные изобретатели. Очень радует то, что все больше мальчишек и девчонок увлекаются точными науками и мечтают о профессии инженера. В будущем, мы очень на это надеемся, на базе нашего филиала будет создан настоящий детский Технопарк. Это продиктовано самой жизнью. Ванинский район получил статус свободного порта, в сентябре текущего года статус порто-франко будет распространен на Советскую Гавань. Строятся новые высокотехнологичные предприятия, которым не только сегодня, но и через 10, 20 лет понадобятся грамотные высококвалифицированные кадры. И крупные компании, работающие на побережье, это понимают. АО Дальтрансуголь» и ООО «Сахатранс» — традиционные спонсоры нашего фестиваля, с появлением новых предприятий появится больше возможностей для развития детского технического творчества. Поэтому, я уверена, что все самое интересное у нас еще впереди», — поделилась планами директор Ванинского филиала КнАГТУ Людмила Чернышова.