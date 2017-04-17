Кливленд, США, 17 апреля, 2017, 05:47 — ИА Регнум.

В Facebook осудили убийство, которое произошло в американском Кливленде, когда злоумышленник в прямом эфире соцсети показывал, как лишает человека жизни. Facebook распространила заявление, в котором представители соцсети прокомментировали этот инцидент, передает The Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

В заявлении компании отмечает, что произошедшее убийство в прямом эфире ужасает. Представители Facebook также подчеркнули, что неустанно трудятся над тем, чтобы сохранить безопасность соцсети.

Напомним, что Стивен Стивенс, который, как предполагается, совершил убийство в Кливленде, работал в медицинском вузе. По данным полиции, убийство было совершено в прямом эфире международной социальной сети. Во время этого мужчина сообщил, что расправился еще с десятью людьми.

Известно, что в результате этого инцидента погиб 74-летний мужчина. О мотивах злоумышленника пока ничего неизвестно.

Полиция уже начала поиски мужчины. В настоящее время идёт расследование убийства и проверяется информация о других преступлениях. Подозреваемый вооружен и опасен.

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