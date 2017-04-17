Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2017, 05:34 — ИА Регнум. На Камчатке вулканологи установили видеокамеру для регистрации активности вулкана Камбальный, который впервые извергается за несколько последних столетий. До этого за извержением следил инспектор Кроноцкого заповедника, но он был эвакуирован из-за соображений безопасности.

Игорь Шпиленок Вулкан Камбальный на Камчатке

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Вулканологи долго не могли добраться до вулкана — вертолету либо мешал пепел, либо плохая погода. Накануне им все же удалось совершить облет исполина.

«Мы наблюдали только газовую активность вулкана. В южном секторе от него вся территория покрыта слоем пепла. В 10 км от исполина отобрали пробы пепла, провели тепловую съемку вулкана, установили видеокамеру для регистрации его активности», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в вулканологической обсерватории поселка Ключи.

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Как сообщало ИА REGNUM, зону пеплопада вокруг вулкана Камбальный на Камчатке покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны. Как предполагают специалисты Кроноцкого заповедника, это связано с тем, что в ближайших от вулкана водоемах вода отравлена вулканическим пеплом.

Камбальный — самый южный вулкан Камчатки. Он начал извергаться 25 марта 2017 года. До этого о его активности ничего не было известно — за многие столетия нет ни одного свидетельства его извержения.