Алтай, 17 апреля, 2017, 05:16 — ИА Регнум.

В Майминском районе Республики Алтай поздно вечером 16 апреля подполковник полиции Сергей Рождественский, проверив, как дежурные наряды несут службу по охране общественного порядка, возвращался на служебном автомобиле к месту постоянной дислокации. Проезжая мимо села Соузга, офицер обратил внимание на клубы дыма. Оказалось, что это горит один из жилых домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай Подполковник полиции Сергей Рождественский

Оставив автомобиль на безопасном расстоянии и сообщив о случившемся в дежурную часть полиции с просьбой вызвать скорую и пожарных, полицейский побежал к охваченному едким дымом дому. Проникнув в помещение, он обнаружил в одной из сильно задымленных комнат двух спящих мужчин. Полицейский разбудил их и вывел на улицу, после чего одну из стен охватило пламенем. В любую минуту огонь грозил перекинуться на крышу и другие участки строения.

Спасенные мужчины пояснили, что в доме остались женщина и двое детей. Не раздумывая ни секунды, офицер, рискуя собственной жизнью, снова бросился в горящее здание. Среди дыма и огня ему удалось обнаружить потерпевших и экстренно вывести на их улицу. Женщину и детей до приезда медиков он разместил в своем автомобиле.

Пострадавшие были госпитализированы в республиканскую больницу, где им оказали необходимую помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай Дом уничтожен огнем

В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. В настоящее время по факту возгорания проводится проверка, выясняются причины произошедшего.

«Благодаря грамотным и решительным действиям сотрудника полиции были спасены жизни пяти человек, в том числе матери и двоих детей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — За грамотные действия и проявленные человеческие качества при спасении людей на пожаре подполковник полиции Сергей Рождественский будет награжден».