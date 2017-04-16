Лондон, 16 апреля, 2017, 23:23 — ИА Регнум.

«Борис Джонсон заявил, что у России еще есть время для того, чтобы изменить свое отношение к сирийскому правительству и занять правильную позицию, перейдя в стан поборников демократии и общечеловеческих ценностей, — сообщает руководитель отдела политики газеты Кристофер Хоуп.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Джонсон назвал Асада архитеррористом и сказал, что нет никаких сомнений в том, что он бил по своему населению химоружием намеренно, поскольку его самолеты взлетели с той базы, где хранились боевые отравляющие вещества, — раскрывает журналист методику ведения расследования и основания для выводов министра иностранных дел Туманного Альбиона. — Великобритания, США и все наши ключевые союзники убеждены, что Асад нарушил Женевский протокол 1925 года о запрете химического оружия. Он воспитал у населения своей страны такую ненависть к нему, что уже никогда не будет восприниматься народом Сирии как руководитель и отец нации. Россия должна проснуться и отказаться от поддержки Асада».

«Британские ученые проанализировали пробы, взятые у жертв нападения, и подтвердили, что там использовался зарин или подобное ему вещество», — говорит Хоуп, не раскрывая, каким образом пресловутые «британские ученые» брали образцы для анализа, если никто из британцев на месте события так и не побывал.

«Русские в свое время спасли Асада. Русские же имеют возможность и постепенно оттеснить его от власти через тщательно контролируемый международной общественностью переходный процесс от диктатуры к плюралистическому будущему страны», — подсказывает корреспондент России путь, которым она может вернуться в «цивилизованное общество».