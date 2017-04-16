Москва, 16 апреля, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Новые образцы гиперзвукового оружия и интеллектуальные робототехнические комплексы будут поставлены в армию России до 2025 года. Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

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«В новой программе вооружения (Госпрограмма вооружения 2018—2025 годы) ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отмечают, что разработка новейших образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач.

15 апреля телеканал RT со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе испытаний достигла 8 скоростей звука.

Отмечалось, что в ходе испытаний было подтверждено, что скорость ракеты «Циркон» на марше достигает 8 Махов — число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полёта.

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