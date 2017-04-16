Вашингтон, 16 апреля, 2017, 22:01 — ИА Регнум. США должны провести «жесткие переговоры» с Россией, которая оказывает поддержку «кровавому режиму» в Сирии. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в интервью ABC News.

Pixabay.com Дядя Сэм

«Россия оказывает поддержку кровавому режиму в Сирии, который спровоцировал гражданскую войну и принес страдания огромному количеству людей, — говорит Макмастер. — Кризис перекинулся на Ирак и соседние страны, в Европу и так далее». Для Макмастера, наверное, будет большим открытием, если ему, наконец, расскажут, что кризис в Ираке начали США, вторгнувшись туда под заведомо ложным поводом уничтожения оружия массового поражения, а миграционный кризис в Европе — опять США, инициировав «арабские революции» в Тунисе, Ливии, Египте и Сирии.

При этом временно не информированный советник отметил, что отношения между США и РФ в настоящее время находятся «на самой низшей точке», а единственный выход из сложившейся ситуации — работать над их улучшением. Генерал-лейтенант также назвал визит Рекса Тиллерсона в Москву, состоявшийся 11−12 апреля, «очень своевременным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 12 апреля в Москве с официальным визитом находился государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Сперва он провел многочасовые переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял президент Владимир Путин.

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