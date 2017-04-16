Москва, 16 апреля, 2017, 21:53 — ИА Регнум.

16 апреля на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 23-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Спартак» и «Зенит». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На экваторе первого тайма голландский вингер Квинси Промес открыл счет ударом с острого угла после заброса Дениса Глушакова — 1:0.

В середине второго тайма российский таргетман Артем Дзюба сравнял счет, замкнув навес Доменико Кришито с левого фланга — 1:1.

В конце матча российский вингер Александр Самедов вывел хозяев вперед после паса на ход Квинси Промеса — 2:1.

Статистика матча («Спартак» / «Зенит»)

Удары 13/4

Удары в створ 8/3

Владение 48%/52%

Фолы 10/4

На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 54 очками. «Сине-бело-голубые» остались на 3-й позиции с 43 очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко, Ананидзе, Глешаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Жулиано, Юсупов, Кокорин, Эрнани, Данни, Дзюба.

Главный арбитр матча: Александр Егоров.

Предупреждения: Промес — 80.

Голы: Промес 21 — 1:0, Дзюба 66 — 1:1, Самедов 80 — 2:1.