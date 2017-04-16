«Спартак» одолел «Зенит» в важнейшем матче
Москва, 16 апреля, 2017, 21:53 — ИА Регнум.
16 апреля на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 23-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Спартак» и «Зенит». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».
На экваторе первого тайма голландский вингер Квинси Промес открыл счет ударом с острого угла после заброса Дениса Глушакова — 1:0.
В середине второго тайма российский таргетман Артем Дзюба сравнял счет, замкнув навес Доменико Кришито с левого фланга — 1:1.
В конце матча российский вингер Александр Самедов вывел хозяев вперед после паса на ход Квинси Промеса — 2:1.
Статистика матча («Спартак» / «Зенит»)
Удары 13/4
Удары в створ 8/3
Владение 48%/52%
Фолы 10/4
На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 54 очками. «Сине-бело-голубые» остались на 3-й позиции с 43 очками.
Составы на матч:
«Спартак»: Ребров, Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко, Ананидзе, Глешаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Жулиано, Юсупов, Кокорин, Эрнани, Данни, Дзюба.
Главный арбитр матча: Александр Егоров.
Предупреждения: Промес — 80.
Голы: Промес 21 — 1:0, Дзюба 66 — 1:1, Самедов 80 — 2:1.