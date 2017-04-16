Анкара, 16 апреля, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра и лидеров ряда партий страны, выступавших в поддержку поправок в Конституцию. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке

"Глава государства позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, председателю Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства (ПВЕ) Мустафе Дестеджи», — говорится в сообщении.

Эрдоган выразил надежду на то, что результаты референдума послужат во благо государству и народу страны.

Напомним, что по итогам голосования на референдуме в Турции более 51% граждан страны проголосовали за расширение полномочий президента.

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