Москва, 17 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Доработанная версия законопроекта, который устанавливает уголовное наказание за самовольную врезку в нефте‑ и газопроводы, направлен для получения отзыва в правительство РФ и Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. Авторы, среди которых депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»), предлагают ввести уголовную ответственность в случае, если подобное деяние было совершено неоднократно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Парламентарии обратили внимание на то, что в последние годы резко возросло число случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам, и особенно остро эта проблема ощущается на территории Северо-Кавказского федерального округа. Так, только за период с 2005 года по сентябрь 2016 года в России произошло 4 390 инцидентов при пользовании газом в быту, в которых пострадало 7 590 человек, причем почти 3 тыс. человек погибли. Проблема рассматривалась в конце 2016 года на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева — тогда же было поручено внести предложения по ужесточению санкций за незаконное подключение к объектам электро‑ и газоснабжения.

Предлагается ввести уголовную ответственность не только за разрушение или приведение трубопроводов в негодное состояние, но и за сам факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам при условии, что такие действия были совершены неоднократно, уточнил Старшинов.

Так, согласно изменениям, самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, если это деяние совершено неоднократно планируется наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Если преступление будет совершено с использованием служебного положения, максимальный штраф составит 200 тыс. рублей, срок лишения свободы — до 3 лет. Рецидивом будет признаваться самовольная врезка, совершенная до истечения срока, в течение которого злоумышленник считается подвергнутым административному наказанию за повторное соответствующее правонарушение, либо если человек дважды в течение года уже привлекался за такие действия к административной ответственности.

Предлагаемое ужесточение наказания не может считаться чрезмерным, считает Старшинов. «Для совершивших проступок впервые по-прежнему сохраняется санкция в виде штрафа, а уголовная ответственность будет грозить только тем, кто упорно продолжает совершать незаконные действия, ставя под угрозу жизнь других людей», — сказал депутат, выразив надежду на то, что инициатива будет работать, прежде всего, как профилактическая мера.

Отметим, что первоначально предлагалось наказывать за кражу электроэнергии по аналогии с кражей газа. Планировалось, что в случае принятия поправки в Уголовный кодекс, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 года либо без такового.